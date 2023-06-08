В Якутии появятся территории развития местного производства

Их работа будет направлена на ускоренное социально-экономическое развитие и насыщение местного рынка товарами и услугами

ЯКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии приняли в четверг в окончательном чтении проект закона о территориях развития местного производства, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

"В качестве пилотной территории предложена "Долина Эркээни" (в Хангаласском районе Якутии - прим. ТАСС) с проектами в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и туризме. <…> Новый механизм поддержки местного производства должен заработать в Арктике в традиционных отраслях - рыболовстве, оленеводстве. Основные критерии - предпринимательская инициатива, готовность к финансовому закрытию проектов и, конечно, заинтересованность и поддержка администраций улусов (районов - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Работа подобных территорий будет направлена на ускоренное социально-экономическое развитие и насыщение местного рынка товарами и услугами.

Как уточнили в пресс-службе регионального министерства экономики, закон устанавливает понятие территорий развития местного производства, на которых будет действовать особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. "На территориях развития местного производства будут установлены преференции по налогам, а также меры государственной поддержки в виде возмещения части страховых вносов, части затрат на уплату процентов по кредитам и по капитальным вложениям на производство. Статус резидента будет присваиваться в заявительном порядке самозанятым, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, зарегистрированным на территории Якутии и представившим бизнес-план нового инвестиционного проекта", - сообщили в министерстве.