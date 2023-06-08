В Белгородской области на благоустройство в 2024 году выделят более 500 млн рублей

Из них 446 млн рублей - средства федерального бюджета

БЕЛГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. Финансирование проектов по благоустройству в Белгородской области в 2024 году составит 519,8 млн рублей, из которых 446 млн - средства федерального бюджета. Об этом сообщила в ходе брифинга по итогам голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" заместитель министра ЖКХ региона Вероника Новикова.

"Общая сумма известна. У нас на 2024 год выделяется 519,8 млн рублей, из них 446 млн - это федеральные средства, остальное - муниципальный и областной бюджеты. Все объекты, которые у нас отобраны по итогам рейтингового голосования в этом году, будут благоустраиваться в 2024 году", - сказала Новикова, добавив, что также будут привлекаться и внебюджетные источники.

Она отметила, что на следующем этапе муниципальные образования будут составлять проектно-сметные документации, определять стоимость проекта, пройдут госэкспертизу, а затем смогут выходить на торги и заключать контракты по благоустройству, найти подрядчиков. "Они уже могут до конца года законтрактоваться. Как только погодные условия позволяют в следующем году, они могут свободно заходить и начинать работать", - пояснила Новикова.

По ее словам, каждый год участвующие в благоустройстве районы чередуются. "[Это сделано, чтобы] по количественному показателю все районы приняли участие, по количеству проектов, никого не обделяем в этом плане. <…> У нас не хватит лимитов, тех денежных средств, которые выделяют", - подчеркнула замминистра.

В среду в пресс-службе регионального правительства сообщили, что в 2023 году более 186 тыс. жителей из 10 муниципалитетов Белгородской области приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за дизайн-проекты благоустройства общественных территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Оно продлилось с 15 апреля до 31 мая. Больше всего голосов отдали в Старооскольском городском округе, где проголосовали 54,5 тыс., в городе Белгороде - почти 50 тыс., а в Алексеевском районе участие приняли более 31 тыс. человек. В Шебекинском городском округе проголосовали 5 тыс. человек.