В Ленобласти летом планируется трудоустроить до 10 тыс. детей

В регионе представлены 2,5 тыс. вакансий для трудоустройства детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Численность трудоустроенных детей в Ленинградской области в летний период может увеличиться до 10 тыс. человек в 2023 году. Об этом в четверг сообщил первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения региона Тимофей Котов на пресс-конференции ТАСС.

"Учитывая то, что Ленобласть - это регион динамический и постоянно развивающийся, в этом году принято решение увеличить численность трудоустроенных детей до 10 тыс. человек. Рассчитываем, что мы сможем создать порядка 11-12 тыс. [мест] для временного трудоустройства несовершеннолетних", - сказал он.

В Ленобласти проживает более 70 тыс. детей в возрасте от 14 до 18 лет. На сегодня представлены 2,5 тыс. вакансий для трудоустройства детей. Например, во Всеволожском районе распространена занятость подростков, связанная с продажей цветочной продукции. В Гатчинском районе активное участие в трудоустройстве подростков принимают участие производители молочной продукции. Среди популярных вакансий также часто встречаются помощники маркетологов, продавцов, пиар-специалистов.

За последние пять лет служба занятости трудоустраивала каждый год порядка 7 тыс. детей из региона. По словам Котова, в этом году труд подростков будет также востребован.