Свыше тысячи молодых предпринимателей Кубани подали заявку на обучение в рамках нацпроекта

Зарегистрировавшиеся пользователи проходят онлайн-тестирование для дальнейшего распределения по категориям обучения

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Свыше тысячи молодых предпринимателей Краснодарского края подали заявку на участие в краевой образовательной программе "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых", реализуемой в регионе в рамках профильного нацпроекта. Об этом сообщает в четверг пресс-служба региональной администрации.

Здесь отметили, что проект доступен для предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет и реализуется при поддержке центра "Мой бизнес", принимающий заявки на участие. При этом регистрацию потенциальных слушателей программы продлили в регионе до конца июня. "Проект доступен для молодых людей от 18 до 35 лет, его начали реализовывать в 2021 году по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, цель - поддержка и развитие молодежного предпринимательства на территории региона", - отметили в пресс-службе.

Зарегистрировавшиеся пользователи проходят онлайн-тестирование для дальнейшего распределения по категориям обучения. Первый этап программы стартует 13 июня и продлится месяц. Как ожидается, за это время участники пройдут модульное обучение на онлайн-платформе и поучаствуют в еженедельных мастер-классах с топовыми спикерами. "Обязательным условием для перехода на следующий уровень будет сдача итогового тестирования для проверки полученных знаний", - сказали в пресс-службе.