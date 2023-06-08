В Липецкой области помогут с работой временно приехавшим в регион жителям Шебекино

Некоторые из проживающих в пункте изъявили желание выйти на работу

ЛИПЕЦК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Липецкой области готовы оказать содействие временно находящимся в регионе жителям Шебекинского округа Белгородской области в трудоустройстве. Об этом сообщил в четверг губернатор Игорь Артамонов, посетивший пункт временного размещения граждан.

В частности, некоторые из проживающих в пункте изъявили желание выйти на работу, пусть даже и временную. "С трудоустройством, если нужно, поможем, детей в садики устроим - летом всегда бывают свободные места", - сказал Артамонов. Он отметил, что в настоящее время в пункте временного размещения находятся в основном семьи с детьми, которым предоставлены номера гостиничного типа.

Губернатор лично осмотрел условия проживания граждан. "Обустроились хорошо, медики всех осмотрели, нужна была инвалидная коляска - центр соцзащиты обеспечил, детям привезли игрушки, книжки", - отметил Артамонов. Также власти Липецкой области готовы помочь прибывшим жителям Шебекино в оформлении или восстановлении документов, которые были ими забыты дома или утеряны.

"У нас очень хорошие дружеские отношения с Белгородской областью, мы уже неоднократно оказывали помощь региону: по просьбе губернатора Вячеслава Гладкова отправляли несколько вагонов металлопроката, чтобы восстановить поврежденные крыши домов", - добавил Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, всего с начала июня область приняла около 200 белгородцев. "Люди приезжают как организовано на автобусах, так и на личном транспорте. Всем прибывшим предоставляют места для проживания в пунктах временного размещения", - рассказали в правительстве.