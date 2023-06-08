В Воронеже паралимпийцы помогут пройти реабилитацию участникам СВО

Руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Елена Коровкина отметила, что это очень важное направление, потому что занятия спортом эффективны для реабилитации людей

ВОРОНЕЖ, 8 июня. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО), получившие инвалидность в ходе боевых действий, смогут пройти реабилитацию при поддержке специалистов и участников паралимпийского движения. Об этом рассказала на пресс-конференции в онлайн-формате руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" по Воронежской области Елена Коровкина.

"Фонд "Защитники Отечества" совместно с Паралимпийским комитетом России поможет ветеранам специальной военной операции с инвалидностью пройти реабилитацию с помощью спорта. Это очень важное направление, потому что занятия спортом эффективны для реабилитации людей, чтобы побыстрее вернуться к привычной жизни, <...> мы будем продвигать это движение, ребят-инвалидов направлять в спорт", - сказала она.

Коровкина добавила, что воронежское отделение фонда "Защитники Отечества" открылось 31 мая, в нем работают 35 социальных работников, в 20 районах региона созданы кабинеты для приема. Она добавила, что за неделю работы в фонде приняли более 100 обращений, в том числе от семей погибших участников СВО. По ее данным, большая часть обращений в фонд связана с получением услуг юриста и с вопросами по выдаче удостоверения участника боевых действий.

Она добавила, что фонд также будет работать с объединениями ветеранов, волонтеров по увековечиванию памяти участников СВО.