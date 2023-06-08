Из Карелии впервые запустили прямые авиарейсы в Ингушетию

Перевозки выполняет авиакомпания "Северсталь" на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 пассажира

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июня. /ТАСС/. Прямые авиарейсы начали впервые выполнять из Петрозаводска в Магас. Первый вылет состоялся 8 июня, сообщили ТАСС в аэропорту Петрозаводска.

"В Магас уже улетел самолет", - рассказал собеседник.

Как ранее сообщал Минтранс Карелии, еженедельное авиасообщение организовано по четвергам на период с 8 июня по 24 августа. Перевозки выполняет авиакомпания "Северсталь" на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 пассажира. Открытие рейсов стало возможным благодаря федеральной программе субсидирования авиаперевозок и взаимодействию руководства двух республик.

Согласно данным, опубликованным на сайте аэропорта Петрозаводск, на самолете из Карелии можно отправиться в Калининград, Казань, Москву, Сочи, Череповец, Магас, Минеральные Воды и Екатеринбург.