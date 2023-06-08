Ярославль и Вологду планируют включить в автомаршрут "Дорога на Русский Север"

На данный момент маршрут включает в себя пять районов Архангельской области

ТАСС, 8 июня. Архангельская область планирует расширить автомаршрут "Дорога на Русский Север" и включить в него Ярославскую, Вологодскую и Московскую области. Об этом сообщила министр культуры Архангельской области Оксана Светлова.

"У нас был подготовлен такой маршрут, который называется "Дорога на Русский Север". Он идет от Москвы до Архангельска и сейчас мы планируем <…> включать в наше партнерство встречающиеся соседние регионы - Ярославскую, Вологодскую и Московскую области", - сказала она в ходе российского туристического форума "Путешествуй".

На данный момент маршрут включает в себя пять районов Архангельской области и его продолжительность составляет 550 км.

По ее словам, уже разработан брендинг маршрута и в этом году планируется начать продавать сувенирную продукцию. Кроме того, в июле начнет работу чат-бот, который позволит туристам легче ориентироваться на трассе.

Кроме того, Светлова добавила, что с 26 июня по 2 июля в Архангельске пройдет гастрофестиваль северных традиций "Еда поморская и заморская" в рамках мультиформатного уличного фестиваля "Белые ночи".