8 июня, 14:10

Ярославль и Вологду планируют включить в автомаршрут "Дорога на Русский Север"

На данный момент маршрут включает в себя пять районов Архангельской области

ТАСС, 8 июня. Архангельская область планирует расширить автомаршрут "Дорога на Русский Север" и включить в него Ярославскую, Вологодскую и Московскую области. Об этом сообщила министр культуры Архангельской области Оксана Светлова.

"У нас был подготовлен такой маршрут, который называется "Дорога на Русский Север". Он идет от Москвы до Архангельска и сейчас мы планируем <…> включать в наше партнерство встречающиеся соседние регионы - Ярославскую, Вологодскую и Московскую области", - сказала она в ходе российского туристического форума "Путешествуй".

На данный момент маршрут включает в себя пять районов Архангельской области и его продолжительность составляет 550 км.

По ее словам, уже разработан брендинг маршрута и в этом году планируется начать продавать сувенирную продукцию. Кроме того, в июле начнет работу чат-бот, который позволит туристам легче ориентироваться на трассе.

Кроме того, Светлова добавила, что с 26 июня по 2 июля в Архангельске пройдет гастрофестиваль северных традиций "Еда поморская и заморская" в рамках мультиформатного уличного фестиваля "Белые ночи". 

Теги:
РоссияАрхангельская областьЯрославская область
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