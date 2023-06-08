Под Калининградом провели первую за 115 лет реставрацию маяка Заливино начала XX века

Работы силами подрядной организации проводил музей-заповедник "Музей Мирового океана"

КАЛИНИНГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Музей Мирового океана завершил реставрацию исторического маяка 1908 года постройки в поселке Заливино на берегу Куршского залива в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба музея.

"На башне маяка Заливино завершена первая за 115 лет реставрация. Работы силами подрядной организации проводил музей-заповедник "Музей Мирового океана", объектом которого маяк Заливино является в 2020 года. <...> Работы стартовали во второй половине марта, а 8 июня, в День маячной службы России и Всемирный день океанов обновленная башня маяка Заливино предстала перед гостями во всей красе", - говорится в сообщении.

В соответствии с перечнем работ, согласованным с региональной службой охраны объектов культурного наследия, проведено дополнительное усиление башни маяка, вычинка кирпичной кладки, домастиковка кирпича, восстановление швов, очистка поверхности башни и ее гидрофобизация. Также восстановлены ступени входа в домик смотрителя, северную пристройку в башню, расположенные со стороны залива (все четыре крыльца). Финансирование поступало как из средств федеральной субсидии, так и из внебюджетных источников, отмечается в сообщении пресс-службы.

"Ремонт на башне маяка проводился впервые с даты ее постройки, то есть с 1908 года. Маяк простоит еще не один десяток, а, может быть, и сотню лет. Дальнейшее развитие маячного комплекса включает создание на его территории научно-экспедиционной базы, которая включится в работу по изучению экологии залива", - отметила генеральный директор музея-заповедника "Музей Мирового океана" Светлана Сивкова, которую цитирует пресс-служба.

Музей Мирового океана имеет большой опыт возрождения объектов культурного наследия. Силами музея были восстановлены Королевские и Фридрихсбургские ворота XIX века в Калининграде, где сейчас располагаются историко-культурные центры, также под музейные цели приспосабливают и бастион "Литва" XIX века.