Псковский музей представил во Владимире древние украшения малочисленного народа сето

В экспозиции представлены образцы серебряных украшений, собранные более чем за 100 лет

ПСКОВ, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника создали и открыли во Владимире первую выставку, посвященную украшениям малочисленного народа сето, который проживает в Псковской области на границе с Евросоюзом. В экспозиции представлены образцы серебряных украшений, собранные более чем за 100 лет. Об этом сообщила ТАСС гендиректор музея-заповедника Светлана Мельникова.

"Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике открылась выставка из фондов Псковского музея-заповедника, посвященная костюму и украшениям малочисленного народа сето. Статус народа они получили в 2010 году. На выставке впервые представлены предметы сетосского серебряного наряда, собранные более чем за сто лет. Среди них цепи разнообразного плетения с подвесками в виде колокольчиков и монет. Состав псковской коллекции украшений сето ограничивается датами конца XVIII - первой трети XX века", - сказала Мельникова.

В экспозиции представлены украшения из крупных бусин, ожерелья с листовидными подвесками, браслеты и серьги. Среди экспонатов можно увидеть также знаменитые фибулы сето. "Это большие конусообразные пряжки, которые являются самой характерной особенностью облика женщин сето и центром композиции украшений. Носили большие фибулы строго по праздникам, в церковь и на свадьбы. Представлен также текстиль - мужскими и женскими костюмами, фрагментами узорного ткачества, поясами, рукавицами и гольфами", - добавила гендиректор.

Кроме того, на выставке представлено около 140 музейных предметов и 11 графических работ Анны Петровны Калашниковой-Роот (11/24.10.1885, Псков - ?), которая в своем творчестве много внимания уделяла изображению своеобразного яркого костюма сето и традиционных украшений. Она родилась в семье псковского купца первой гильдии, мецената. Окончила Псковскую гимназию. Художественное образование получила в Петербурге.

"Сето - православные люди с финно-угорскими корнями. Они приняли православие в XV-XVI веках после возникновения Псково-Печерского монастыря, - сказала Мельникова. - Коллекция Владимиро-Суздальского музея имеет редкие образцы украшений финно-угров. Поэтому мы решили, что первая выставка, которая откроется во Владимире в рамках соглашения с псковским музеем, будет посвящена именно этому народу".

Сето - малочисленная финно-угорская этническая группа, проживающая на территории Печорского района на границе с Эстонией. Народ сето имеет свой язык и исповедует православие, в Псковской области проживают около 200 представителей этого этноса.