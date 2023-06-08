Нижегородская область получит 330 млн рублей на создание глэмпингов

Поддержку получат 11 инвестиционных проектов, одобренных рабочей группой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. Нижегородской области выделят более 330 млн рублей нас создание некапитальных туристических объектов - глэмпингов. Речь идет о проектах в том числе в Шарангском и Сокольском округах, сообщает пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

"Более 330 млн рублей из федерального бюджета будет предоставлено Нижегородской области в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения", - говорится в сообщении.

Поддержку получат 11 инвестиционных проектов, одобренных рабочей группой по созданию глэмпингов, кемпингов и автокемпингов в Нижегородской области.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что нацпроект позволит региону за два года более чем на 300 номеров увеличить гостиничный номерной фонд. "Частные инвестиции в сферу туризма оцениваются более чем в 400 млн рублей", - приводятся слова Глеба Никитина.

Так, поддержку получит спортивная база "Эмеральд Ивент", на территории которой за счет федеральной субсидии будет построено 17 модулей на 61 номер. На берегу реки Уста в Шарангском округе создадут туристическую базу отдыха "Тайны Юронги" на 50 номеров с возможностью организации рыбалки, охоты и пеших туров. В Сокольском округе субсидию направят на создание глэмпинга "Волны леса" на 25 номеров с кафе, форум-центром, детской и спортивной площадками и зонами отдыха. Также мера поддержки предусмотрена на создание центра экологического туризма с глэмпингом на 18 номеров на берегу озера Тосканка в городе Ворсма Павловского округа и реализацию других проектов.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев добавил, что на рынке внутреннего туризма наблюдается большой спрос на отдых в модульных отелях. Благодаря субсидии нижегородские инвесторы могут приобретать и устанавливать быстровозводимые заводские конструкции модульных некапитальных средств размещения по типу глэмпингов, создавая тем самым условия для круглогодичного, комфортного и безопасного пребывания туристов.