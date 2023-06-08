Строительство Северного обхода Перми оценивается в 140 млрд рублей

Предполагается, что возведение трассы начнется после 2027 года

ПЕРМЬ, 8 июня. /ТАСС/. Стоимость строительства Северного обхода Перми оценивается в 140 млрд рублей. Предполагается, что возведение трассы начнется после 2027 года, когда в столице Прикамья завершится строительство третьего моста через Каму, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе встречи с главными редакторами местных СМИ.

"Северный обход - это очень капиталоемкая история, порядка 140 млрд рублей. Конечно, мы все эти проекты заявили в федеральные программы, под них выделены средства, но, если выбирать по приоритетам, мой приоритет - это мост через Каму", - сказал Махонин, отметив, что этот проект планируется реализовать при помощи механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), вся необходимая проектно-сметная документация уже готова.

По данным Министерства транспорта Пермского края, третий мост через Каму в Перми планируется построить до 2027 года. Стоимость реализации этого проекта, по предварительным прогнозам, составит более 45 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Газпромбанк и АО "БТС-Мост" намерены построить Северный обход Перми в рамках концессионного соглашения с правительством Пермского края. Концессионером в проекте выступает совместная компания банка и АО "БТС-Мост" - ООО "ИФР-СОП". Планируется, что Северный обход общей протяженностью более 30 км будет эксплуатироваться платно. Дорога будет состоять из четырех полос - по две в каждом направлении, и шести транспортных развязок. Проект также включает в себя строительство еще одного моста через Каму протяженностью 2,1 км в районе мыса Стрелка. Северный обход Перми соединит Западный, Южный и Восточный дорожные обходы в единый кольцевой маршрут, снизив нагрузку на существующие дороги и действующие мосты через Каму, а также ускорит развитие промышленных узлов Прикамья. В перспективе обход станет частью Северного широтного коридора, который в свою очередь входит в федеральный маршрут Северо-Запад - Сибирь.