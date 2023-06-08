На дорогах ЯНАО организуют автоматический весогабаритный контроль

На трассах также разместят метеостанции, которые будут отвечать за сбор информации о состоянии дорожного полотна и температуры его нагрева

ТАСС, 8 июня. Компания "Ростелеком" создаст на Ямале цифровую систему весогабаритного контроля. Инновационный проект по обеспечению контроля за дорожным движением и грузоподъемностью автомобилей в округе будет выполнен впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального филиала компании.

"Система весогабаритного контроля - уникальный и новый для Ямала проект. <...> Сейчас стартовал первый этап строительства автоматизированных пунктов весогабаритного контроля, работы проводятся на участке вблизи Ноябрьска. Начинкой каждого комплекса станут различные датчики, интеллектуальные модули, лазерные детекторы, камеры фотовидеофиксации и информационные табло, они будут размещены на расстоянии 250 метров от зоны взвешивания", - цитирует пресс-служба директора Ямало-Ненецкого филиала ПАО "Ростелеком" Дмитрия Щелгачева.

Также на трассах будут размещены метеостанции, которые будут отвечать за сбор информации о состоянии дорожного полотна и температуры его нагрева. Всего планируется установить девять автоматизированных пунктов: на трассах граница ЯНАО - Губкинский, Коротчаево - Новый Уренгой, Ноябрьск - Вынгапуровский, рядом с постом "Карамовский", на участках Пурпе - Пуровск и Пуровск - Коротчаево.

Система сможет определять тип автомобиля, его размеры и массу. Также программа будет считывать данные по осевой нагрузке, считать количество колес транспортного средства, измерять его скорость, вычислять направление движения авто. Все измерения будут проводиться без остановки или снижения скорости машины. Кроме того, решение сможет идентифицировать регистрационные знаки транспорта.

В пресс-службе отметили, что все данные, собранные пунктом весового контроля, будут передаваться в центр обработки данных. Там информация сможет пройти анализ, после чего система в автоматическом режиме перенаправит ее в "Ространснадзор". При выявлении нарушений федеральная служба будет выносить постановления и выписывать штрафы на собственников транспортных средств.

"Автоматические пункты, обеспечивающие весовой контроль, в перспективе позволят снизить количество сверхнормативного транспорта и увеличить срок службы асфальтового покрытия. Еще один плюс - повышение уровня безопасности дорожного движения", - приводит пресс-служба слова начальника отдела технического надзора Ноябрьского филиала ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" Сергея Шлейгера.