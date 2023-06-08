Первый международный форум "День сокола" пройдет в рамках ВЭФ

Сам форум пройдет с 10 по 13 сентября

ТАСС, 8 июня. Международный форум "День сокола", утвержденный в этом году правительством РФ, пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится в сентябре во Владивостоке, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Правительство РФ ранее поручило ежегодно с 2023 года проводить международный форум "День сокола". Его оргкомитет возглавила замглавы кабмина Виктория Абрамченко.

"Мы подходим к Восточному экономическому форуму с хорошим заделом, но, конечно, заготовили и сюрпризы, - приводит слова Солодова пресс-служба дальневосточного полпредства. - Одним из них станет проведение в рамках Восточного экономического форума "День сокола". [Председатель правительства РФ] Михаил Владимирович Мишустин поручил нам вместе с Минприроды и Росконгрессом провести его".

Губернатор сказал, что на Камчатке создан международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород. В сентябре прошлого года в ходе рабочей поездки на Дальний Восток с сотрудниками соколиного центра встречался президент Владимир Путин. "В этом году мы прямо рядом с нашим павильоном готовим с Минприроды специальный павильон, посвященный соколу", - добавил Солодов.

Восточный экономический форум в этом году пройдет с 10 по 13 сентября. Его лозунг - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Среди ключевых тем - сотрудничество с дружественными странами, вывоз российской продукции на их рынки, интеграция платежных инфраструктур, конкуренция за инвестиции и человеческий капитал, технологии, обновление дальневосточных городов, улучшение качества жизни людей.