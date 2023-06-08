В Марий Эл планируют сформировать бренд Йошкар-Олы как университетского города

Ведущие университеты обладают необходимой материально-технической базой для предоставления качественного образования, в том числе иностранцам

ТАСС, 8 июня. Власти Республики Марий Эл намерены сформировать бренд города Йошкар-Олы как университетского города для студентов из зарубежных стран. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Юрия Зайцева.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках III Евразийского конгресса в Сочи между Марийским государственным университетом (МарГУ) и компанией "Рус Эдьюкейшн", Индия.

"Документ позволит скоординировать действия по продвижению бренда Марий Эл и города Йошкар-Олы как университетского города в зарубежных странах, что ведет к повышению привлекательности и конкурентоспособности российского образования на международном рынке, увеличению объема инвестиций в экономику республики от несырьевого экспорта", - говорится в сообщении.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев добавил, что ведущие университеты Марий Эл обладают необходимой материально-технической базой для предоставления качественного образования, в том числе иностранцам. "Выпускники вузов республики востребованы во всей стране и даже за рубежом. В последнее время Йошкар-Ола превратилась в университетский город. У нас учатся не только студенты из России, но зарубежных стран. Важно, что для обучения не русскоговорящих студентов у нас есть необходимые пособия, сформирован штат высококвалифицированных педагогов. Мы планируем это направление развивать и готовы к увеличению числа студентов", - пояснил он.

В свою очередь, президент компании "Рус Эдьюкейшн" Сайед Камруззаман отметил, что студенты из Индии, которые обучаются в вузах Марий Эл, довольны качеством образования. Он выразил готовность продолжить взаимодействие с республикой для обучения специалистов в разных отраслях.