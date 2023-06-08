В Перми построят новое здание для "Академии первых"

Проект получил положительное заключение государственной экспертизы

ПЕРМЬ, 8 июня. /ТАСС/. Образовательный центр для развития одаренных детей "Академия первых" построят в Перми на ул. Академика Королева. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"Проектная документация образовательного центра для развития одаренных детей "Академия первых", который планируют строить на ул. Академика Королева в Перми, рассмотрена государственной экспертизой Пермского края и получила положительное заключение. Следующим шагом для реализации проекта должно стать заключение концессионного соглашения с инвестором", - сообщили в правительстве региона, отметив, что после этого "Академия первых" должна быть построена в течение трех лет.

Концессионное соглашение будет заключено с группой компаний "Просвещение". В настоящее время, по данным Минэкономразвития Прикамья, с концессионером ведутся переговоры для урегулирования всех деталей соглашения. Организациями, входящими в структуру ГК "Просвещение", в 2021 и 2022 годах были подписаны концессионные соглашения по строительству семи школ на общую сумму порядка 10 млрд рублей. Объекты появятся в нескольких микрорайонах Перми, деревне Кондратово, селах Лобаново, Култаево и Гамово. Одна из школ уже введена в эксплуатацию.

По проекту, образовательный центр общей площадью более 17 тыс. кв. метров будет включать в себя административные помещения, актовый и спортивный залы, информационно-библиотечный центр, центр оценки качества образования, коворкинг-центр и конференц-зал. Для занятий предусмотрены учебные классы, также здесь будет зимний сад, лаборатории робототехники и прототипирования с 3D-производственной зоной. Также в новых учебных помещениях предполагается оборудовать гончарные мастерские, классы мультимедиа и изучения виртуальной реальности, студии дизайна и звукозаписи. На прилегающей территории будет организована спортивная зона с многофункциональными площадками для игровых видов спорта, площадка воркаут и беговые дорожки. Кроме того, для проживания детей из различных территорий Пермского края будет построено пятиэтажное общежитие, где смогут разместиться до 200 ребят.

Сейчас "Академия первых" размещается на территории нового корпуса школы дизайна "Точка", а для иногородних учеников предоставляется общежитие, которое вмещает до 60 детей.

"Академия первых" была создана в 2020 году в рамках нацпроекта "Образование". Деятельность центра направлена на раннее выявление, развитие и дальнейшую поддержку одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства, спорта и технического творчества.