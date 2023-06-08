Герой России и губернатор Липецкой области вручили паспорта в канун Дня России

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, всероссийская акция "Мы - граждане России!", в рамках которой прошла церемония, направлена, прежде всего, на формирование уважительного отношения молодежи к основному документу гражданина

ЛИПЕЦК, 8 июня. /ТАСС/. Свыше 50 подростков Липецкой области - активистов детских и юношеских организаций, а также лауреатов фестивалей, конкурсов и предметных олимпиад получили свои первые в жизни паспорта из рук губернатора региона Игоря Артамонова и Героя России Алана Датиева. Торжественная церемония прошла и была приурочена к предстоящему Дню России, сообщает корреспондент ТАСС.

"Первый в жизни паспорт получают 52 школьника из всех районов и городов области, они уже проявили себя в общественной, творческой и спортивной жизни региона", - рассказал собравшимся Артамонов. Поздравляя ребят со знаменательным событием, губернатор отметил значимость получения паспорта в жизни каждого человека. "Мы гордимся вашими успехами и достижениями, уверен, что вы сможете принести пользу области и сделать многое для страны, будущее зависит от вас", - подчеркнул Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, всероссийская акция "Мы - граждане России!", в рамках которой прошла церемония, направлена, прежде всего, на формирование уважительного отношения молодежи к основному документу гражданина - паспорту. "Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи", - уверены в пресс-службе.