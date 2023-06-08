Грозный и Казань впервые свяжет железнодорожный маршрут

В пути следования запланированы остановки в Гудермесе, Астрахани, Волгограде, Саратове, Сызрани, Ульяновске, Свияжске и других городах

ТАСС, 8 июня. Прямой беспересадочный железнодорожный маршрут впервые свяжет Грозный и Казань. Об этом сообщили в федеральной пассажирской компании (АО "ФПК").

"Для обеспечения повышенного спроса на перевозки пассажиров между Чеченской Республикой и Республикой Татарстан Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК") впервые назначает беспересадочный купейный вагон по маршруту Грозный - Казань", - говорится в сообщении.

Вагон будет курсировать с 16 июня по 30 июля в составе поездов №302/301 Грозный - Волгоград, №491/492 Адлер - Казань и №509/510 Казань - Новороссийск.

В пути следования запланированы остановки в Гудермесе, Астрахани, Волгограде, Саратове, Сызрани, Ульяновске, Свияжске и других городах.

Время в пути из Грозного в Казань составит 51 час, в обратном направлении - 48 часов.