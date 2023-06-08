В Чечне наградили отличившихся социальных работников

Награды вручал глава республики Рамзан Кадыров

ТАСС, 8 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил отличившихся социальных работников республики на торжественном собрании, посвященном Дню социального работника РФ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Медаль "100 лет образования ЧР" вручил заместителю министра труда занятости и социального развития ЧР Сулейману Беширову. Также наградил ряд отличившихся сотрудников министерства почетными знаками "За трудовое отличие", присвоил почетные звания "Заслуженный работник социальной сферы ЧР", - приводятся в сообщении слова Кадырова.

По его словам, ветераны Великой Отечественной войны, труда и боевых действий, сироты, инвалиды, пенсионеры, малоимущие граждане, многодетные семьи, проживающие в республике, обеспечены необходимым вниманием и заботой социальных работников.

В ходе праздничного мероприятия он также передал документы на квартиры детям-сиротам и сертификаты на улучшение жилищных условий инвалидам и ветеранам боевых действий.

"Всего в этом году новое жилье получили 118 детей-сирот, 800 инвалидам вручены сертификаты на сумму более 1 млн рублей каждому. До конца года планируется довести количество выданного жилья детям-сиротам до 450, а оказание помощи на улучшение жилищных условий инвалидам и ветеранам боевых действий - до 2 тыс. человек", - написал Кадыров.