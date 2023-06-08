8 июня, 20:47

Глава Крыма заявил, что ополчение подготовилось для защиты региона от внешних угроз

По словам Сергея Аксенова, командиров назначили, они вместе с военными и правоохранителями побывали в своих зонах ответственности

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Ополчение сформировано в Республике Крым для защиты от внешних угроз, его действия согласованы с правоохранительными органами, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

"Наше крымское ополчение сейчас в нынешних условиях - опять же, не могу говорить количество сил и средств - достаточное более чем для выполнения задач по защите Крыма, оно сформировано. У нас уже все командиры назначены, которые вместе с военными и правоохранителями побывали в своих зонах ответственности непосредственно. Выезжали все - я имею в виду по Крыму непосредственно - на все линии фортификации, все закрепились", - сказал Аксенов.

Аксенов ранее сообщал, что власти Крыма контролируют ведущиеся на полуострове фортификационные работы. Участие в строительстве оборонительной линии принимает большое количество людей и техники. После завершения специальной военной операции по линиям обороны планируется организовать экскурсии. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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