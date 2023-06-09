В Волгограде компания рекультивирует полигон ТБО по решению суда

В Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям сообщили, что на объекте обнаружили факты нарушения требований природоохранного законодательства

ВОЛГОГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Инспекторы Росприроднадзора под Волгоградом выявили факт сбора и размещения отходов на переполненном в 1,3 раза полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), не включенном в госреестр объектов размещения отходов. Иск о необходимости проведения рекультивации объекта подан в отношении ООО "Комус", сообщили журналистам в пятницу в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям (Межрегиональное управление).

По данным ведомства, ООО "Комус" эксплуатирует полигон ТБО, расположенный в Светлоярском районе Волгоградской области в административных границах Большечапурниковского сельсовета в 2,6 км к юго-западу от "Волгоградская ТЭЦ-3". В ходе надзорных мероприятий на объекте были выявлены факты осуществления компанией экологически вредной деятельности по сбору и размещению отходов производства и потребления I-V классов опасности c длительным нарушением требований природоохранного законодательства, а также с превышением проектной мощности в 1,3 раза. Кроме того, данный полигон ТБО не включен в государственный реестр объектов размещения отходов.

"Межрегиональным управлением неоднократно в адрес ООО "Комус" вносились предписания о запрещении размещения отходов на объекте, не внесенного в государственный реестр объектов размещения отходов. Однако предприятие длительное время не исполняло предписания об устранении нарушений природоохранных требований и продолжало эксплуатировать объект размещения отходов вопреки установленным требованиям, за что неоднократно привлекалось к административной ответственности. Ввиду неустранения ООО "Комус" грубых нарушений природоохранного законодательства, межрегиональное управление обратилось в суд об обязании ООО "Комус" прекратить экологически вредную деятельность на полигоне ТБО, по сбору и размещению отходов производства и потребления I-V классов опасности, а также обязать ООО "Комус" провести рекультивацию полигона ТБО", - говорится в сообщении.

Уточняется, что факт осуществления эксплуатации объекта размещения отходов с отступлениями от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, и превышением проектной мощности в 1,3 раза, полностью установлен в рамках проводимой экспертизы и подтвержден в судебном порядке.