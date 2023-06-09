Рейтинг инвестпривлекательности регионов АСИ включит анализ прироста инвестиций за 5 лет

Среди таких регионов Амурская область и Чукотский автономный округ, сообщила гендиректор агентства Светлана Чупшева

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России, который Агентство стратегических инициатив (АСИ) ежегодно представляет на Петербургском международном экономическом форуме, в этом году будет включать анализ прироста инвестиций за последние пять лет. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева в пятницу.

"Уже достаточно данных накопилось, чтобы мы могли сравнивать с реальными инвестициями, которые привлекают субъекты. Мы можем распределить регионы на несколько кластеров. Регионы, которые показывают наибольший прирост по инвестициям за последние пять лет - к ним относятся субъекты, где реализуются крупные инфраструктурные проекты с государственным участием. Это Чукотский автономный округ, Амурская область - на Чукотке запущена территория опережающего развития, начато строительство горнодобывающего комбината, а в Амурской области инвестиции связаны со строительством космодрома "Восточный", - сказала она, пояснив, что объем инвестиций в Амурскую область вырос в 2,6 раза за последние пять лет, а в ЧАО - в 4 раза.

Во втором кластере - регионы с крупными агломерациями - возглавляет Москва. К третьей категории отнесены нефтедобывающие субъекты, среди которых лидирующие позиции занимают Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Четвертый кластер включает регионы с развитой обрабатывающей промышленностью, и пятый - субъекты со специализацией на сельском хозяйстве и диверсифицированной экономикой.

"Там [в пятой группе] мы видим либо отсутствие прироста [инвестиций], либо небольшое снижение. Данные за последние годы говорят о том, что регионы Центральной России недоиспользуют возможности своих региональных экономик. Значит неактивно привлекают инвестиции в такие сектора экономики, как транспорт, обрабатывающая промышленность, строительство, и здесь есть огромный потенциал", - пояснила гендиректор АСИ.

Говоря о межрегиональном сотрудничестве, Чупшева добавила, что Приволжский федеральный округ стал примером для других округов по выстраиванию взаимодействия по импортозамещению в промышленности. Драйвером в округе выступает Башкирия, Самарская область и Удмуртия. Также гендиректор АСИ добавила, что западные компании ищут варианты сотрудничества с Россией.

Кроме того, по ее словам, планируется провести роуд-шоу регионов РФ в Дубае, Китае и Сингапуре. "Мы через свои партнерские связи со структурами смотрим на рынки стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС и выстраиваем такие форматы, где регионы могли бы предложить свои проекты", - пояснила она.

О рейтинге

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов составляется АСИ с 2014 года по поручению президента РФ. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.