В Красноярске начал работать первый в России электрокатамаран

Судно совершило два рейса по Енисею

КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. Первый в России пассажирский прогулочный электрокатамаран "Экоходъ" начал навигацию по Енисею в Красноярске. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта Красноярского края.

"Запуск первого в России пассажирского прогулочного электрокатамарана "Экоходъ" прошел сегодня в Красноярске. Судно совершило два рейса по Енисею. <…> Первый прогулочный рейс в акватории Красноярска был продолжительностью 1,5 часа", - сообщили в пресс-службе.

По данным регионального Минтранса, работает электрокатамаран на электротяге от аккумуляторных батарей, что делает его практически бесшумным. "Для работы электрического пассажирского катамарана специалисты компании "Россети Сибирь" подготовили необходимую инфраструктуру, обеспечив мощностью единственную в крае зарядную станцию для судов", - пояснили в министерстве.

Об электрокатамаране

Судно длиной 31 м имеет две палубы. В основном салоне помещаются 114 пассажиров, в салоне повышенной комфортности в носовой части судна - 16. Кроме того, салон судна может быть полностью трансформирован и позволяет создать любую рассадку гостей, организовать разные зоны. Электрокатамаран построен на верфи в Ленинградской области по заказу АО "Водоходъ. Пассажирский порт".