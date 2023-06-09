Резидент ТОР "Бурятия" построит животноводческий комплекс стоимостью более 2 млрд рублей

Производство запустят в 2024 году

УЛАН-УДЭ, 9 июня. /ТАСС/. Новый резидент территории опережающего развития "Бурятия" - компания "Бурятмясторг" построит животноводческий комплекс стоимостью более 2 млрд рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Корпорации развития дальнего Востока и Арктики.

"В 2023 году в Бичурском районе стартует строительство животноводческого комплекса на 15 тыс. голов. Это будет современный животноводческий комплекс для разведения племенного скота и производства охлажденного и замороженного мяса для внутреннего рынка - до 2,2 тыс. тонн в год. Производство стартует с 2024 года", - уточнили в корпорации.

Предприятие с участками разместится на 1,6 тыс. га. Большую часть займут кормовые и пастбищные угодья. При выходе на производственную мощность компания наладит выпуск 140 тыс. тонн кормов собственного производства.

"Ставка сделана на разведение совершено новой для региона породы коров - галловейской, - отметили в корпорации. - Эта порода крупного рогатого скота мясного направления, одна из древнейших, выведена в XIX веке в Шотландии. Мясо с высоким процентом жирности, убойный выход составляет 65-70%. Еще один из плюсов разведения галловейской разновидности - неприхотливость животных в уходе: покрытые длинной густой шерстью, они способны выдерживать низкие и высокие температуры".

Поставщики коров и телят уже определены - это крупные животноводческие хозяйства Сибири. Запуск предприятия позволит трудоустроить более 220 человек, в основном жителей Бичурского и прилегающих районов. Для них планируется построить общежитие.

ТОР "Бурятия" создана в 2019 году. Резиденты реализуют 15 проектов в сфере промышленности, медицины, туризма, сельского хозяйства и деревообработки. Объем вложений превысил 2,6 млрд рублей.