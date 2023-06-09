В Костроме после реконструкции открыли вокзал

Он стал единым пересадочным комплексом и будет обслуживать железнодорожные и автобусные маршруты

КОСТРОМА, 9 июня. /ТАСС/. Железнодорожный вокзал в Костроме в пятницу открылся после реконструкции. Он стал единым пересадочным комплексом и будет обслуживать железнодорожные и автобусные маршруты. Об этом сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

"Сегодня железнодорожный вокзал в Костроме стал современным единым пересадочным комплексом, что очень удобно. Хочу поблагодарить руководство ОАО "РЖД", Северной железной дороги за хорошую плодотворную работу, которая у нас складывается", - цитирует пресс-служба губернатора региона Сергея Ситникова.

Обновленный вокзал сможет принимать втрое больше пассажиров - до 2,4 тыс. Железнодорожные и автобусные кассы находятся в разных залах ожидания. Из зала автостанции пассажиры могут пройти как к автобусам, так и к поездам.

В здании вокзала отремонтирована кровля, утеплен и облицован фасад, обновлены витражные окна. Рабочие заменили сети тепло- и водоснабжения, системы энергообеспечения, вентиляции и кондиционирования, пожарной автоматики. На вокзале появились помещения для родителей с маленькими детьми и детская комната, оборудованы автоматические камеры хранения. Также был отремонтирован перрон, включая установку навесов и новой системы освещения.

Договоренность о техническом перевооружении вокзального комплекса была достигнута губернатором на встрече с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. Работы начались в 2021 году.

"С повышением уровня сервиса и в поездах, и на вокзалах - пассажиропоток растет. "Ласточка", которую мы недавно запускали, сегодня выходит на новый уровень востребованности, и только по Костромской области с начала года рост пассажиропотока составил уже 13%", - приводит пресс-служба слова заvестителя генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрия Пегова.