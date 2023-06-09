На Урале планируют открыть центр водородной энергетики по созданию технологий будущего

Минобрнауки выразило готовность поддержать реализацию проекта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Новую научную кооперацию - Центр водородной энергетики планируют создать в Екатеринбурге ученые УрФУ и УрО РАН, на новой площадке займутся разработкой топливных элементов и электролизеров для получения водородного топлива будущего, сообщил ТАСС научный руководитель Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН Юрий Зайков.

"Совместно с УрФУ мы планируем создать Центр водородной энергетики для разработки материалов и электрохимических устройств таких, как топливные элементы, преобразовывающие химическую энергию в электрическую; электролизеры для получения водорода как топлива будущего; сенсорика, то есть разработка датчиков", - сказал Зайков по итогам визита главы Минобрнауки Валерия Фалькова в институт.

Фальков на предложение о создании центра и самой кооперации ответил, что идея будет обсуждаться с руководством института и вуза дополнительно. Министерство готово поддержать ее реализацию. "Я готов поддержать, нам необходимо собраться с вами и обсудить [вопрос]", - сказал министр.

Зайков отметил, что с руководством УрФУ уже достигнуты договоренности о поддержке кооперации ученых по данному проекту. Формат самой кооперации прорабатывается.

9 июня глава Минобрнауки Валерий Фальков прибыл в Екатеринбург, где посетил площадку кампуса Уральского федерального университета, который строится благодаря нацпроекту "Наука и университеты", а также посетил институты УрО РАН, где познакомился с работами ученых, осуществляемых в том числе в рамках Уральского научно-образовательного центра.