В Карачаево-Черкесии завершилось благоустройство парка "Зеленый остров"

На его территории появились музей, пункты проката спортивного инвентаря, павильон Горного креативного кластера, мангальная зона с навесами

ЧЕРКЕССК, 9 июня. /ТАСС/. Благоустройство парка "Зеленый остров" завершилось в городе Карачаевске в Карачаево-Черкесии. На территории появились музей, пункты проката спортивного инвентаря, мобильные мастерские, сообщили в пятницу в Министерстве строительства и ЖКХ региона.

"Завершены работы по благоустройству парка культуры и отдыха "Зеленый остров" в Карачаево-Черкесской Республике. Это проект - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2021 года в категории малых городов с населением от 20 тыс. до 50 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, площадь благоустройства составила почти 5,5 га. Выполнен капремонт гидротехнических сооружений и шлюза регулятора уровня воды пруда, обустроены стоянка для легковых автомобилей и автобусов, лестничный спуск, пирс, прогулочный пешеходный мост над прудом, сцена-ринг. Построены павильон Горного креативного кластера, пункты проката инвентаря и оборудования для активного отдыха, организован музей под открытым небом, мангальная зона с навесами, спортивные игровые площадки, детская площадка с элементами игры с водой, а также мобильные мастерские.

Ожидается, что до конца года в республике откроется еще один конкурсный объект - Центральный парк в Усть-Джегуте.

Парк "Зеленый остров" расположен в юго-западной части Карачаевска, вдоль горной реки Теберда, по правую сторону федеральной трассы Черкесск - Домбай в густонаселенном районе.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проходит в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В 2023 году участником конкурса станет еще один город Карачаево-Черкесии - Черкесск с проектом благоустройства территории Малого пруда в парке культуры и отдыха "Зеленый остров".