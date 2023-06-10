В Шерегеше планируют открыть первый в Сибири автокемпинг

Представитель НСПКА Андрей Артюхов заявил о намерении сделать размещение до восьми мест с возможностью дальнейшего масштабирования

ПОСЕЛОК ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 10 июня. /ТАСС/. Первый в Сибири автокемпинг планируют обустроить на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе этим летом, сообщил ТАСС директор АНО "Дирекция курорта "Шерегеш" Алексей Стоянов после подписания соглашения о развитии инфраструктуры для автотуризма между курортом и Национальным союзом профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма (НСПКА) в рамках фестиваля "Прогеш-2023" в Кемеровской области.

"Я думаю, что уже этим летом мы будем ждать гостей. Для нас как дирекции важно, чтобы на карте караванеров появилась такая точка", - сказал Стоянов.

В подписании соглашения приняли участие представитель НСПКА Андрей Артюхов, который уточнил ТАСС, что это первый подобный комплекс в Сибири и один из первых на федеральном уровне в горнолыжной сфере. "Подобрана площадка на территории одного из отельных комплексов, нужны минимальные планировочные работы. Наше предложение сделать размещение до восьми мест с возможностью дальнейшего масштабирования. С учетом дальнейших планов можно обустроить один из секторов для автомобильных туристов уровня в 2-3 звезды", - сказал Артюхов.

Мультиформатный фестиваль "Прогеш-2023" проходит на курорте Шерегеш в Кемеровской области 9-11 июня. В рамках культурной программы фестиваля состоятся выступления Сергея Лазарева и группы "Звери", гастрономические мероприятия, соревнования по MMA и кикбоксингу "Сила Сибири Прогеш". В рамках деловой программы представители туристической индустрии из регионов России обсудят перспективы и новые направления внутреннего туризма.