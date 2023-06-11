В Кузбассе оценили аэропорт Шерегеша с сопутствующей инфраструктурой в 35 млрд рублей

Из них 20 млрд рублей уйдет на аэровокзальный комплекс

ПОСЕЛОК ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 11 июня. /ТАСС/. Власти Кузбасса оценивают стоимость строительства аэропорта Шерегеша с сопутствующей инфраструктурой в 35 млрд рублей, из них 20 млрд рублей уйдет на аэровокзальный комплекс. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта региона Сергей Рубан в кулуарах форума "Туризм как драйвер социально-экономического развития регионов РФ", который проходит в рамках фестиваля "Прогеш-2023".

"К июню 2024 года, согласно контракту, будет готов проект аэропорта, со своей стороны мы прорабатываем вопросы энергообеспечения, строительства дороги, также нужно подвести газ, чтобы отапливать аэропорт. Приблизительная стоимость строительства аэропорта - 20 млрд рублей, сопутствующей инфраструктуры - еще около 15 млрд рублей", - сказал Рубан.

Он добавил, что сейчас ведется работа с Минтрансом РФ о выделении финансирования, но при этом рассматриваются и другие источники. "Возможно построить за частные средства с привлечением средств из регионального бюджета. На данный момент инвестор готов построить терминал, это 5-6 млрд рублей", - добавил Рубан.

Мультиформатный фестиваль "Прогеш-2023" проходит на курорте "Шерегеш" в Кемеровской области 9-11 июня. Заявлены выступления Сергея Лазарева и группы "Звери", гастрономические мероприятия, соревнования по MMA и кикбоксингу "Сила Сибири "Прогеш". В рамках деловой программы представители туристической индустрии из регионов РФ обсуждают перспективы и новые направления внутреннего туризма.