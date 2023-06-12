В Перми в день 300-летия открыли семь памятных плит на Аллее Доблести и Славы

Традиция устанавливать плиты о выдающихся людях города длится уже 18 лет

ПЕРМЬ, 12 июня. /ТАСС/. Семь памятных плит открыли в Перми на Аллее Доблести и Славы в день 300-летия города. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии закладки плит.

"Я рад сегодня всех поздравить с Днем России и с юбилеем нашего города. Эта традиция - закладывать памятные плиты о людях выдающихся, внесших весомый вклад в развитие нашего города, нашей губернии, - длится уже 18 лет, и хотелось бы, чтобы она не прерывалась никогда", - сказал в ходе церемонии глава Перми Алексей Демкин.

Так, в год 300-летия Перми в центре города появилось семь новых памятных плит. На Аллее Славы появились звезды с именами первого пермского наместника, генерал-губернатора Пермского и Тобольского Евгения Петровича Кашкина, ректора Пермского государственного университета и разработчика методов борьбы с танком "Тигр II" Александра Ильича Букирева, первого в истории Прикамья всенародно избранного губернатора Пермской области Геннадия Вячеславовича Игумнова, разработчика технологии производства зарядов к реактивной системе залпового огня "Катюша" Давида Израилевича Гальперина.

На Исторической алее установили плиты в честь 100-летия открытия Дома работников просвещения и в честь 190-летия открытия Александровской больницы, сейчас это Пермская краевая клиническая больница. Кроме того, на Аллее Труда появилась плита в честь 125-летия создания губернской бактериологической лаборатории.

"Все эти годы благодаря ежедневному труду пермяков наш город строился, развивался, обретал свой собственный неповторимый облик. <…> Наш город имеет богатую историю, но при этом молод и полон сил. Уверен, 300-летие станет для Перми началом новой истории, в которой будет еще много славных страниц", - отметил глава Перми в своем поздравлении к пермякам.

Пермь - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек - празднует свой 300-летний юбилей 12 июня. В течение дня в столице Прикамья пройдет более 500 мероприятий во всех районах города. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 крупных мероприятий в самых разных направлениях, которые пройдут в течение 2023 года. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.