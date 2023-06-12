Мурманская область получит 30 новых троллейбусов

Поставщик техники - Государственная транспортная лизинговая компани

ТАСС, 12 июня. Мурманский автопарк пополнится 30 новыми троллейбусами. Такое решение принято по итогам заседания президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, прошедшего под руководством заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщает пресс-служба аппарата полпреда президента в ДФО.

"Обновление общественного транспорта в регионе - задача, над которой мы системно работаем последние несколько лет. Только за последние два года закупили 180 автобусов и троллейбусов. И это обновило 77% всего парка Мурманской области на регулируемых маршрутах. В ряде муниципалитетов он заменен полностью. А благодаря этим 30 троллейбусам автопарк общественного транспорта города Мурманска будет обновлен уже на 51%", - приводятся в сообщении слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

По данным пресс-службы, поставщик техники - Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) как инструмент государственной поддержки транспортной отрасли большое внимание уделяет работе с регионами. Компания активно участвует в реализации нескольких проектов по освоению российской Арктики, и проект по поставке современного городского транспорта в Мурманскую область является одним из них. ГТЛК получит льготное финансирование государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в размере в размере 353 млн рублей на семь лет для закупки 30 троллейбусов и последующей передачи их в лизинг перевозчику (АО "Электротранспорт").

"Это решение позволит существенно обновить троллейбусный парк Мурманска. Для этого будет предоставлено льготное финансирование государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Новые троллейбусы выйдут на линию уже осенью. Мы и дальше будем помогать нашим арктическим городам улучшать городской транспорт, обновлять социальную инфраструктуру", - цитирует пресс-служба слова Юрия Трутнева.

Как отметили в ведомстве, обновление городского транспорта позволит решить социальную задачу перевозки маломобильных групп населения, сократить время при посадке/ высадке и увеличить скорость движения пассажирского транспорта в городе, улучшить транспортную доступность к социальным объектам. В настоящий момент договоры лизинга и договоры поставки заключены, оплачены авансы в размере 300 млн рублей. Сейчас троллейбусный парк Мурманска составляет 110 транспортных единиц, из которых 39 - старше десяти лет. Закупка новых троллейбусов позволит снизить долю устаревшего парка с 44% до 19%.