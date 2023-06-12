В Чечне планируют построить школу снайперов

В перспективе на территории центра также планируют производить снайперские винтовки

ГРОЗНЫЙ, 12 июня. /ТАСС/. Школу снайперов для одновременного обучения до 100 человек планируют построить в Чеченской Республике до конца 2023 года, сообщил в понедельник советник - помощник главы региона по силовому блоку Хамзат Кадыров на церемонии закладки капсулы на месте строительства школы.

"Завершить строительство школы снайперов планируется до конца 2023 года. Здесь будут применяться новейшие технологии и оборудование, а инструкторами выступят наши двукратные чемпионы мира и бойцы с большим боевым опытом. В перспективе на базе центра планируется и производство снайперских винтовок, которыми будут пользоваться обучающиеся", - отметил он.

В снайперском центре смогут обучаться гражданские лица от 18 лет и оттачивать свое мастерство бойцы спецподразделений. Школу построят в селе Мелчхи в Гудермесском районе региона.

"Данная школа внесет огромный вклад в дело защиты наших национальных интересов. Эта площадка будет полезной в воспитании настоящих патриотов своей Родины", - сказал региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Ранее в Чечне презентовали снайперскую винтовку - совместную разработку чеченских инструкторов Российского университета спецназа и компании Bespoke gun.