В Минздраве заявили, что около трети жителей УрФО ведут здоровый образ жизни

Это связано с высокой информированностью населения и мотивацией, отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике ведомства в Уральском федеральном округе Сергей Токарев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Около 30% жителей Уральского федерального округа (УрФО) ведут здоровый образ жизни. Это связано с высокой информированностью населения и мотивацией, сообщил ТАСС главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России в УрФО Сергей Токарев.

"По данным эпидемиологических исследований, доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, то есть те, кто правильно питаются, не курят, занимаются спортом, составляет порядка 25-30% в различных регионах у нас", - сказал он.

Такого показателя удалось достичь благодаря высокой информированности населения, мотивации и созданию необходимых условий. "Сейчас информированность достигает у нас 93-94,5%, в зависимости от территории УрФО. То есть у нас большая часть людей осведомлена об основах здорового образа жизни, о том, что нужно делать, чтобы быть здоровым, а также информирована о фактах риска, об ответственном отношении", - добавил Токарев.

По его словам, у людей, которые не ведут здоровый образ жизни, чаще появляются различные заболевания. В частности, заболевания эндокринной системы, сахарный диабет, онкологические, сердечно-сосудистые и другие заболевания.