Иркутская нефтяная компания изучит возможность создания в регионе переработки СПГ

Основными потребителями могут выступать города республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области

ИРКУТСК, 13 июня. /ТАСС/. Иркутская нефтяная компания (ИНК) изучает возможность строительства в городе Усть-Куте Иркутской области завода по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил журналистам во вторник глава ИНК Яков Гинзбург.

"Сейчас мы рассматриваем строительство завода по производству СПГ в Усть-Куте, предполагаемые объемы переработки составят до 250 млн куб. м метана в год. Основными потребителями могут выступать города республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области. Перспективными потребителями могут быть Монголия и Китай", - сказал Гинзбург.

В 2023 году ИНК завершает строительство метанопровода от Марковского месторождения до Усть-Кута протяженностью 100 км с пропускной способностью до 5,6 млрд куб. м в год. Компания изучает возможность строительства второго метанопровода между Ярактинским и Марковским месторождениями.

"Приход промышленного газа в город позволяет рассматривать задачу по социальной газификации Усть-Кутского района и Иркутской области в рамках программы по газификации региона", - добавил Гинзбург.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак отмечал, что рассматривается несколько вариантов газификации Северобайкальска и Байкальска. Первый - строительство рядом с Ковыктинским месторождением завода по производству СПГ с поставками в Северобайкальск и Байкальск. Второй вариант - газ будет доставлять ИНК со своих месторождений. По итогам рассмотрения будет выбран наиболее экономичный для региона вариант.

ИНК - один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в РФ. Ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). Компания с 2011 года реализует проект по созданию газохимического кластера в Иркутской области с хабом в городе Усть-Куте. Это крупнейший инвестиционный проект ИНК, он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и завод полимеров.