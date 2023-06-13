В Бурятии построят модульные отели на 200 номеров

Государство софинансирует 50% инвестиций предпринимателей

УЛАН-УДЭ, 13 июня. /ТАСС/. Бурятия выиграла федеральный грант на создание модульных отелей в 2023 году. Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

"В ближайшие два года инвесторы Бурятии при федеральной поддержке создадут 200 модульных номеров. На это будет выделено 230,7 млн рублей из федерального бюджета в этом году, и 84,2 млн рублей в 2024 году", - сообщил Цыденов, уточнив, что государство софинансирует 50% инвестиций предпринимателей.

В 2022 году благодаря гранту, полученному по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", а это 300 млн рублей, в Бурятии создано 19 модульных гостиниц в целом на 211 номеров. "Все эти отели уже начали свою работу", - отметил Цыденов.

Количество туркомплексов и то, где они будут расположены, определится позже - по итогам конкурса для предпринимателей, которые выиграют гранты на реализацию своих проектов.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения в республике является озеро Байкал, также у любителей активного туризма популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.