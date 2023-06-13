В Самаре стартовал фестиваль "Волгафест"

Мероприятие продлится до 18 июня

САМАРА, 13 июня. /ТАСС/. Фестиваль набережных "Волгафест", главной темой которого в этом году стала "Любовь", начался в Самаре с мастер-классов по росписи глиняных значков, изготовлению браслетов и лекций на различные темы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие проходит в Самаре на первой очереди набережной, оно продлится до 18 июня. Во вторник открылись необычные площадки - замок для чудовищ и свадебная арка, где собралось больше всего гостей. Кроме того, на пляже заработал музейный городок, где провели первые мастер-классы по изготовлению "ловцов солнечных лучей" и рыб из листочков, веточек и растений. Позже здесь можно будет изготовить растительные принты на ткани, раскрасив ее в любой оттенок и создав композицию из засушенных растений. Активной площадкой стал и лекторий, в котором различные эксперты выступают на темы, связанные с любовью, экологией, искусством.

В следующие дни гостей фестиваля ожидают концерты, театральные представления, квизы, занятия йогой и пилатесом, а также мастер-классы по историческому фехтованию, изготовлению мягких игрушек и другие.

В этом году "Волгафест" впервые охватит несколько набережных региона. Так, с 17 июня он стартует в Тольятти, Сызрани и Октябрьске. Новинкой этого года также стала площадка "Скажи да!" в конце пляжа, которая представляет собой свадебную арку - фотозону для влюбленных.