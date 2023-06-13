В Севастополе к 240-летию города установили самый высокий в Крыму поклонный крест

Его высота составила 15 м

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Поклонный крест высотой в 15 метров установлен в Севастополе в качестве подарка к 240-летию со дня основания города. Крест стал самым высоким на территории Крымского полуострова, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня на горе Ставрос в Балаклаве освятили поклонный крест, который стал самым высоким на территории Севастополя и всего полуострова. <…> Крест высотой в 15 м стал подарком к 240-летию основания Севастополя", - написал он.

На одной стороне креста изображен нерукотворный образ Спасителя, с обратной стороны на кресте изображен образ Божией Матери.

Развожаев добавил, что крест изготовлен на средства православных сотрудников "Балаклавское рудоуправление имени А. М. Горького". Церемонию освящения креста совершил епископ Бахчисарайский Каллиник, викарий Симферопольской и Крымской епархии, в сослужении благочинного Севастопольского округа протоиерея Сергия Халюта и духовенства города Севастополя.