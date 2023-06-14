Приморье передало в зону СВО квадрокоптеры, тепловизоры и противодроновые ружья

Военное оборудование распределили между подразделениями Тихоокеанского флота, 5-й армии, 83-й бригады ВДВ, добровольческого отряда "Тигр" и другими

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /ТАСС/. Бойцы приморских подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО) получили новую партию военного оборудования, собранную в Приморском крае. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Кожемяко, бойцам передали квадрокопетры, тепловизоры, прицелы и другое.

"Наш груз - сотни прицельных устройств, приборов ночного видения, коптеров, аппаратура слежения, противодроновые ружья, средства связи и прочее оборудование, нужное нашим бойцам. Все это распределено по приморским подразделениям Тихоокеанского флота, 5-й армии, 83-й бригады ВДВ, добровольческого отряда "Тигр" и другим", - написал Кожемяко.

В частности, бойцам передали 24 оснащенных тепловизорами квадрокоптера, 70 тепловизоров, 120 коллиматорных прицелов, 30 монокуляров, 10 противодроновых ружей.

В 2022 году власти Приморского края направили на поддержку участников СВО более 2,5 млрд рублей. Средства пошли, в частности, на единовременные выплаты, приобретение нескольких тысяч единиц техники, одежды и обмундирования, более 10 тонн средств гигиены и медикаментов, 10 автомобилей.