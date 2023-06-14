В Новосибирске в 2024 году завершат благоустройство сквера героев Донбасса

Там оборудуют тропинки и дорожки, а также спортивную и детскую площадки

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Названный в честь героев Донбасса сквер в Октябрьском районе Новосибирска планируют благоустроить в 2024 году. В сквере оборудуют тропинки и дорожки, а также спортивную и детскую площадки, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Мария Смирнова.

"Сквер героев Донбасса - в этом году мы проведем второй этап благоустройства, закончим устройство дорожно-тропиночной сети, сделаем все твердые и мягкие покрытия, которые запланированы проектом, для формирования площадок - спортивной, детской зоны и площадки для выгула и дрессировки собак. [Работы по скверу] у нас должны завершиться в следующем году", - сказала она.

Как сообщали в мэрии, ранее сквер носил наименование "Воинский". Сейчас в нем идет реконструкция, предварительно его территория была освобождена от самовольно установленных металлических гаражей, завершается строительство православного храма. Как сообщал ранее глава города Анатолий Локоть, в мэрию неоднократно поступали запросы от горожан с предложениями присвоить улицам и скверам Новосибирска имена участников специальной военной операции.