Более 200 предпринимателей из 38 регионов получат субсидии на строительство глэмпингов

Благодаря этому удастся создать порядка 6,7 тыс. новых номеров

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Свыше 200 предпринимателей из 38 регионов России получат субсидию на строительство глэмпингов. Благодаря этому удастся создать порядка 6,7 тыс. новых номеров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"По итогам конкурсного отбора в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, будут поддержаны 213 проектов от 38 субъектов страны, они позволят создать порядка 6,7 тыс. новых номеров", - говорится в сообщении.

Всего министерство получило более 1,2 тыс. заявок от 79 субъектов. Программа создания модульных гостиниц оказалась очень востребованной, заявленная потребность в субсидиях в четыре раза превышает объем предусмотренных средств. В связи с этим Минэкономразвития планирует добиваться увеличения лимитов по программе, отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Общий объем средств для поддержки создания модульных средств размещения со сроком строительства в 2023-2024 годах составил около 8 млрд рублей. География поддержанных проектов охватывает все федеральные округа. В число победителей вошли проекты от ДНР и Запорожской области. Наибольший объем субсидий получат Алтайский край, Бурятия, Челябинская и Калининградская области.

В 2022 году на строительство быстровозводимых модульных отелей правительство РФ выделило 20 регионам субсидии в общем размере 4,2 млрд рублей, напомнили в МЭР.