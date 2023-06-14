Между Тамбовской и Калининградской областями планируют открыть авиасообщение

Также глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что предприятия агропромышленного комплекса, индустриальной, легкой и химической промышленности готовы поставлять свою продукцию в Калининградскую область

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Глава Тамбовской области Максим Егоров и губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве регионов, в том числе в торгово-экономической, научно-технической, промышленной и сельскохозяйственной сферах. Планируется, что между регионами будет открыто авиационное сообщение, оно будет способствовать росту турпотока, сообщила в среду пресс-служба правительства Тамбовской области.

"В планах - открыть авиационное сообщение между нашими регионами. Отмечу, что в Тамбове сейчас единственный действующий аэропорт в Черноземье. Идет модернизация аэропортового комплекса и, надеюсь, уже в ближайшей перспективе запустим рейсы в Калининград. Это будет способствовать росту туризма", - приводит пресс-служба слова главы Тамбовской области Максима Егорова.

В рамках подписанного соглашения регионы будут развивать партнерство, в том числе в торгово-экономической, научно-технической, промышленной и сельскохозяйственной сферах. Егоров отметил, что предприятия агропромышленного комплекса, индустриальной, легкой и химической промышленности готовы поставлять свою продукцию в Калининградскую область. "Межрегиональное сотрудничество всегда было важным для Калининградской области и его значимость особенно возрастает сейчас, когда наш регион перестраивает привычные торговые связи, выходит на новые рынки. <…> Уверен, что наши территории и прежде всего - предприниматели наших областей смогут наладить плодотворные и взаимовыгодные связи", - приводит пресс-служба слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.