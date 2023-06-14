Глава Адыгеи требует мобилизовать все ресурсы для помощи участникам СВО и их семьям

Мурат Кумпилов напомнил в этой связи, что в регионе внедрены все федеральные меры поддержки бойцов и их близких

МАЙКОП, 14 июня. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов требует мобилизовать все ресурсы региона для оказания помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

"Нужно мобилизовать все силы, все ресурсы республики, чтобы поддержать тех, кто находится на передовой, и их семьи", - сказал в среду Кумпилов в рамках совещания с членами республиканского кабмина.

По его словам, в данном вопросе необходима системная работа. В частности, за каждой семьей военнослужащих закреплены соцработники, составлены социальные карты. "Главы территорий должны видеть нужды подопечных и оперативно помогать им в решении всех вопросов, кроме того, получайте обратную связь от самих бойцов, чтобы понимать, что им необходимо", - подчеркнул Кумпилов. Он напомнил в этой связи, что в Адыгее внедрены все федеральные меры поддержки бойцов и их близких, а также ряд региональных льгот. В настоящее время прорабатываются дополнительные меры господдержки.

Как отметили в пресс-службе главы региона, в открывшийся в июне в регионе филиал госфонда "Защитники Отечества" уже поступило около 70 обращений, основная часть которых касается установления статуса ветерана боевых действий, решения социально-бытовых вопросов.