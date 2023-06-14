Первый тепличный комплекс по выращиванию цветов построят в 2025 году в Калмыкии

Инвестиции в проект превысят 2,1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Компания "Тегпродакшн" построит в 2025 году в Юстинском районе Калмыкии первый тепличный комплекс по выращиванию цветочных культур. Инвестиции в проект превысят 2,1 млрд рублей, сообщил ТАСС в среду на полях Петербургского международного экономического форума глава республики Бату Хасиков.

"Первый круглогодичный тепличный комплекс по выращиванию цветочных культур будет возведен в поселке Цаган-Аман Калмыкии и открыт в 2025 году, соответствующее соглашение мы подписали сегодня с председателем совета директоров ООО "Тегпродакшн" Владиславом Николаевичем Метелицей. Этот проект позволит нам создать около 90 новых рабочих мест, получить дополнительные налоговые отчисления во все уровни бюджетов, включая региональный и муниципальный", - сказал он.

Инвестиции в проект "Тепличный комплекс по выращиванию цветочных культур "Белый берег" превысят 2,1 млрд рублей. Планируется, что выращенная продукция будет реализовываться через специализированные торговые сети, поставляться в муниципалитеты для озеленения городских территорий и парков, реализовываться ландшафтным компаниям и торговым центрам, добавил глава региона.

В пресс-службе руководителя республики уточнили, что общая производственная площадь комплекса составит 6 га, годовой объем срезанных роз запланирован в объеме 13,8 млн штук (2,3 млн штук с одного гектара).

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.