14 июня, 17:47

В Башкирии планируют направить на обновление медучреждений Уфы 500 млн рублей

Модернизация предполагает обновление транспорта, закупку нового клинико-диагностического оборудования

УФА, 14 июня. /ТАСС/. План модернизации первичного звена здравоохранения Уфы будет подготовлен до 15 августа. Он предполагает 500 млн рублей финансирования в 2024 году и двукратный рост в последующем, сообщила пресс-служба главы Башкирии.

"Глава Башкортостана поручил правительству республики и Минздраву региона до 15 августа 2023 года подготовить план поэтапной модернизации первичного звена Уфы и обеспечить ее бюджетное финансирование. По предварительным параметрам, в 2024 году на эти цели планируют направить 500 млн рублей, а в дальнейшем - 1 млрд рублей ежегодно", - сказано в сообщении.

Модернизация предполагает обновление транспорта, закупку нового клинико-диагностического оборудования, капитальный ремонт действующих поликлиник и строительство больниц. К примеру, строительство новой поликлиники запланировано в Дёмском районе Уфы. 

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РоссияБашкортостан
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