В Севастополе ко Дню города презентовали новый брендированный общественный транспорт

Одежда сотрудников наземного транспорта будет выполнена в зеленых цветах, а сотрудников морского транспорта - в голубых

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Единый стиль для всего общественного транспорта разработали в Севастополе. Первые брендированные автобусы и троллейбусы представили жителям к 240-летию города, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня севастопольцы могли увидеть новый стиль автобусов и троллейбусов. В честь Дня города департамент транспорта презентовал на площади Нахимова брендированный общественный транспорт - с фирменным логотипом и в новой цветовой схеме", - написал он.

На бортах машин нанесены информационные пиктограммы, которые сообщают о наличии кондиционера, скоростном режиме движения. В образ вписан и логотип - якорь в символических лаврах. В дальнейшем предполагается привести в единый стиль остановки и форму сотрудников наземного и морского пассажирского транспорта.

Одежда сотрудников наземного транспорта будет выполнена в зеленых цветах, а сотрудников морского транспорта - в голубых. Это позволит создать целостный образ общественного транспорта и упростит навигацию, пояснил Развожаев.