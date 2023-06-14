В Заполярье намерены рассчитывать углеродный след и вред природе при производстве кино

По итогам оценки картинам планируют присваивать знак "зеленого" кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области предложили разработать калькулятор углеродного следа и рассчитывать ущерб, который может наноситься природе при кинопроизводстве, а по итогам оценки присваивать картинам знак "зеленого" кино. Об этом сообщила вице-губернатор Заполярья Елена Дягилева в ходе дискуссии "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий" на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы озадачены и озабочены тем, чтобы кино было экологически устойчивым, потому что количество кинопроизводителей, которые на сегодняшний день интересуются нашим регионом, все больше и больше. Мы предлагаем разработать калькулятор углеродного следа, позволяющий оценить тот ущерб, который может наноситься природе. И по итогам этой оценки присваивать особый знак "зеленого" кино", - сказала Дягилева.

Она предложила распространить эту инициативу сначала на Арктику, а затем и на всю Россию. "В наше время, когда идет сбережение и диалог природы и технологий, нужно особый акцент на этом делать. Я думаю, что это будет престижный знак для каждой киноленты, что это именно "зеленое" кино, что он бережно относилось к природе в процессе съемок", - добавила вице-губернатор.

Снижение углеродного следа

Как пояснила руководитель Центра поддержки кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова, ссылаясь на данные ее исследования, при производстве одной полнометражной картины углеродный след составляет около 51 кг эквивалента углекислого газа.

"Мы определяли воздействие кинопроизводства на природу. Больше всего при съемочном процессе идет нагрузка на транспорт, включая авиаперелеты, - 73%, киносъемки - 16%, питание - 5%, проживание - 3%. Для того, чтобы снизить этот углеродный след нам необходимо развивать местный бизнес, привлекать к съемочному процессу как можно больше местных специалистов для того, чтобы как можно меньше оставить экологический след при кинопроизводстве", - сказала Солдатова в ходе дискуссии.

Она также отметила, что в 2013 году, когда на территории Мурманской области снимался "Левиафан" Андрея Звягинцева, то в съемочном процессе на 99% были задействованы неместные специалисты, и всего лишь 1% местных кадров, а в 2022 году при съемках сериала "Заполярный вальс" использовалось уже 25% местных кадров.

"Для нас это достаточно серьезный результат. Мы считаем, что наша деятельность, которая связана с кинообразованием, помогла, чтобы наши местные кадры поучаствовали в больших проектах. Местных специалисты обходятся гораздо дешевле, и оставляют меньше экологического следа от съемочного процесса", - заключила Солдатова.

О кинопроизводстве в Заполярье

Мурманская область в 2022 году впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний. Заполярье находится в числе 12 регионов, включая самые популярные у кинопроизводителей Москву и Санкт-Петербург, в которых снимается кино в России. Мурманская область - самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. В 2022 и 2023 годах на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериалы "Заполярный вальс" и "Баренцево море", полнометражные игровые фильмы "Велга" и "На выдохе".

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.