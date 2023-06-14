Театры Москвы, Петербурга и Новосибирска покажут спектакли на "Золотой маске" в Перми

Фестиваль станет одним из главных событий в программе празднования 300-летия столицы Прикамья

ПЕРМЬ, 14 июня. /ТАСС/. Театры из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска представят свои лучшие спектакли на фестивале "Золотая маска", который пройдет в Перми с 27 августа по 8 ноября. Фестиваль станет одним из главных событий в программе празднования 300-летия столицы Прикамья, рассказала министр культуры Пермского края Алла Платонова в ходе пресс-конференции, посвященной фестивалю.

"Этот проект, совместный с "Золотой маской", очень важен в контексте юбилея Перми, потому что театры Пермского края очень серьезно и достойно представляют свое творчество на фестивале "Золотая маска", для нас стали уже привычными ежегодные номинации. Это значит, что наши театры создают очень качественные спектакли, которые находятся на одном уровне с лучшими театрами России и, рискну предположить, мира", - сказала Платонова. Она также отметила, что проведение такого фестиваля в краевой столице - это "знак важности Перми на театральной карте России".

В афише фестиваля - шесть спектаклей ведущих российских театров, отмеченных Российской Национальной театральной премией. "Золотая маска" в Перми откроется 27 августа спектаклем "Сын" Российского академического Молодежного театра (РАМТ), получившим "Золотую маску" за "Лучшую мужскую роль второго плана". Еще одна постановка РАМТа, которую театр представит в Перми 30 августа, - "Душа моя Павел" - одна из последних премьер режиссера и художественного руководителя театра Алексея Бородина. Спектакль вошел в лонг-лист Национальной театральной премии 2023 года, как одна из самых заметных премьер сезона.

Новосибирский музыкальный театр 5 и 6 сентября покажет мюзикл "Фома", который в 2021 году был отмечен сразу тремя премиями "Золотая маска": "Лучший спектакль в оперетте/ мюзикле", "Лучшая мужская роль" и "Лучшая роль второго плана". 3 и 4 октября в Перми будет выступать Александринский театр из Санкт-Петербурга со спектаклем - лауреатом "Золотой маски" "Товарищ Кисляков", победившим в 2022 году в номинации "Лучший спектакль малой формы в драме". Также Малый драматический театр - Театр Европы представит в Перми сценическую версию романа "Братья Карамазовы" 7 и 8 октября. А завершит программу фестиваля 7 и 8 ноября спектакль "Танцующая в темноте" Новосибирского театра "Старый дом", отмеченный премией "За лучшую работу художника по свету". Все спектакли фестиваля будут показаны на сцене Пермского академического Театра-Театра, и только завершающая постановка "Танцующая в темноте" состоится на сцене Пермского театра юного зрителя.

В Пермь "Золотая маска" приедет уже в шестой раз: предыдущие проекты столица Прикамья принимала в 2004, 2007, 2008, 2012 и 2016 годах. Пермские театры ежегодно становятся участником конкурсной и внеконкурсных программ Национальной театральной Премии. В 2023 году на "Золотую маску" были номинированы постановки: "Три товарища" Театра-Театра, "Евгений Онегин" Театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, De temporum fine comoedia Дягилевского фестиваля и Дома Радио (Санкт-Петербург), а также "Коми-пермяцкий проект: "Улетают птицы". "К реке" театральной компании "немхат". По решению жюри пермским коллективам в этом году было присуждено четыре премии "Золотая маска".

О премии

Российская Национальная театральная премия "Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол. "Золотая маска" - это также российский театральный фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.

Соорганизатором фестиваля в Перми выступает Пермский академический Театр-Театр при поддержке Министерства культуры Пермского края, ПАО "Сбербанк" и платежной системы "Мир", а также ПАО СК "Росгосстрах", ОАО "РЖД" и АФК "Система".