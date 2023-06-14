В КЧР 28-31 июля состоится всероссийский фестиваль авторской песни

В нем примут участие более 100 исполнителей и творческих коллективов

ЧЕРКЕССК, 14 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Горные вершины" состоится в курортном поселке Архыз Карачаево-Черкесии 28-31 июля с участием более 100 исполнителей и творческих коллективов.

"С 28 по 31 июля 2023 года в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики пройдет всероссийский фестиваль авторской песни "Горные вершины" им. Ю. Визбора, в котором примут участие авторы-исполнители, исполнители-солисты и вокальные ансамбли, - сообщили в Центре народной культуры республики.

В фестивале примут участие барды из регионов России и гости из Прибалтики. Пройдут конкурсные выступления в номинациях "Лучшее исполнение авторской песни", "Лучшее исполнение песен Ю. Визбора", "Лучшее исполнение песен В. Высоцкого". Выступления будет оценивать жюри в составе деятелей культуры и искусства России.

Программой предусмотрен концерт с участием творческих коллективов Карачаево-Черкесии, торжественное открытие фестиваля, творческая встреча "Костер дружбы", гала-концерт и награждение участников фестиваля. Мероприятие организовано фондом "Центр развития предпринимательства" с целью популяризации авторской песни, поддержки молодых исполнителей и укрепления межрегиональных культурных связей.