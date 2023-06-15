Отловленную в Хабаровском крае тигрицу выпустили в заповеднике в Приморье

Животное 2 марта нашли в истощенном состоянии в районе села Арсеньево

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты выпустили в Приморском крае самку амурского тигра, отловленную 2 марта в районе села Арсеньево Хабаровского края, сообщает в четверг пресс-служба Центра "Амурский тигр".

"Полученная по вине человека травма, которая, вероятнее всего, и стала триггером конфликтного поведения, тигрицу больше не беспокоит. Она, напомним, лишилась трех "пальцев", попав, скорее всего, в браконьерский капкан. Выпустили хищницу в Приморском крае, возле одной из федеральных ООПТ (особо охраняемых природных территорий - прим. ТАСС), где в достатке копытных", - говорится в сообщении центра.

В окрестностях села Арсеньево Хабаровского края 2 марта была отловлена тигрица. Ее нашли в истощенном состоянии, с застарелой травмой - отсутствовали три когтевые фаланги на одной из лап. Предположительно, она попала в лапозахватывающий капкан, и из-за этого не могла нормально охотиться.