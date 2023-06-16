Роспотребнадзор заявил, что молоко, в котором купались двое мужчин, не попало в продажу

По данным ведомства, юрлицо, которое арендует цех, где находился чан с молоком, на стадии ликвидации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Молоко, в котором накануне искупались двое мужчин в Ростовской области, не попало на прилавки, сообщается в пятницу в Telegram-канале Роспотребнадзора.

"Специалисты территориального органа Роспотребнадзора провели расследование инцидента. Установлено, что юридическое лицо, арендующее цех, находится в стадии ликвидации, а Семикаракорский маслосырзавод сырье с этой фермы не получал. Это подтверждается данными из системы "Меркурий", согласно которым продукция с площадки, попавшей на видео, не реализовывалась", - говорится в сообщении.

Цех фермы, где несколько мужчин принимали "молочные ванны" находится в Семикаракорском районе Ростовской области. По данным ведомства, мужчины сообщили, что молоко в чане было прокисшим. После купания его вылили на прилегающую к ферме территорию.

"Достоверность их слов проверяют. Управление Роспотребнадзора по Ростовской области продолжает следить за ситуацией", - уточнили в ведомстве.

15 июня в местных СМИ было опубликовано видео, на котором двое мужчин купались в промышленном чане с молоком. В комментарии к видео сообщается, что "молочную ванну" принимают глава фермерского хозяйства и его гость.

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что управление Роспотребнадзора проверяет информацию о купании двух мужчин в промышленном чане с молоком на предприятии в Ростовской области. По его мнению, молоко, в котором купались мужчины, могло быть отправлено на прилавки.